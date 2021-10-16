Карпати Львів розгромили Чайку, Скорук забив 6 голів Сумам. Результати 14 туру Другої ліги

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Відбулися матчі 14 туру чемпіонату України у Другій лізі.
Чемпіонат України - Друга ліга
14 тур, 16 жовтня
Енергія – МФК Металург 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 85 Сидоров
Епіцентр – Буковина 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 35 Івашко
Любомир – Чернігів 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Романченко (пен.), 0:2 - 47 Сердюк, 0:3 - 52 Порохня
Скорук – Суми 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 1 Цибульський, 2:0 - 16 Разуваєв, 3:0 - 58 Мішуренко, 4:0 - 77 Красов, 5:0 - 85 Жуков, 6:0 - 90 Жуков
Вовчанськ – Нікополь 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Коваленко, 2:0 - 77 Мачадо
Кристал – Тростянець 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Гайван, 1:1 - 55 Козак, 2:1 - 67 Процишин, 2:2 - 81 Полянський
Миколаїв – Балкани 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Нечипоренко, 1:1 - 22 Приблуда, 1:2 - 61 Приблуда
Полтава – Таврія-Сімферополь 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 8 Білокінь, 1:1 - 22 Яременко, 1:2 - 27 Бойко, 1:3 - 88 Бойко
Чайка – Карпати Львів 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Кожанов, 0:2 - 27 Приймак, 0:3 - 44 Кожанов (пен), 0:4 - 90+1 Буднік