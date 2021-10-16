Поєдинок розпочнеться о 16:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 жовтня, Спеція прийматиме Салернітану у рамках 8 туру італійської Серії А.

Актуально: Серія А. Емполі - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE

Українець Віктор Коваленко вийде у стартовому складі господарів на цей матч.