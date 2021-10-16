Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 жовтня, Спеція прийматиме Салернітану у рамках 8 туру італійської Серії А.
Актуально: Серія А. Емполі - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE
Українець Віктор Коваленко вийде у стартовому складі господарів на цей матч.
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Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 жовтня, Спеція прийматиме Салернітану у рамках 8 туру італійської Серії А.
Актуально: Серія А. Емполі - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE
Українець Віктор Коваленко вийде у стартовому складі господарів на цей матч.