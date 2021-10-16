Джерело - BBC.
Ньюкасл разом з новими інвесторами має стати претедентом на титул англійської Прем'єр-ліги.
Про це заявив головний тренер Челсі Томас Тухель.
"Я вважаю нормальним те, що у людей є питання. Ми довіряємо Прем'єр-лізі, вони керують турніром. Вони дали згоду на цю угоду і дозволили Ньюкаслу знайти нових власників. Нові власники - це багатообіцяюче для відомого англійського клубу", - заявив фахівець.
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"Здається, тепер з'явився ще один претендент на титул і місця у верхній частині таблиці. Ми граємо у найважчій лізі світу. І вона постійно стає складніше", - сказав Тухель.
Нагадаємо, Челсі готовий повернути Едена Азара.