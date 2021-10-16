Раніше УЄФА відмовилась від претензій до засновників Суперліги

Джерело - Diario Sport.

Суперліга може відновити свою діяльність у співпраці з УЄФА.

Про це заявив президент Барселони Жоан Лапорта.

"Проект не завершений. Навпаки, він живий. Ми ведемо діалог з різними людьми зі світу футболу, вони працюють над цією ідеєю. Ювентус, Реал і Барселона беруть участь, ми продовжуємо перемагати в судах. Ми працюємо над тим, щоб турнір став більш привабливим", - заявив функціонер.

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"В УЄФА побачили, що Ліга чемпіонів під загрозою, що Суперліга - турнір, який зможе замінити Лігу чемпіонів. Але це, скоріше, можливо не через війну, а через діалог з УЄФА", - сказав Лапорта.

Нагадаємо, Барселона збирається купити Голанда в кредит.