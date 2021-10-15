Де Дзербі: Я прийняв рішення, зараз буде грати Трубін

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі вирішив, що надалі основним голкіпером команди буде Анатолій Трубін.

Про це сказав сам спеціаліст.

"І Трубін, і Пятов - дуже сильні воротарі. Пятов - це історія Шахтаря, історія України. Він завжди грав дуже добре. З нами зіграв 10-11 матчів. Ми повинні бути вдячні йому, оскільки він зробив кілька ключових сейвів в Лізі чемпіонів.

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На початку сезону я прийняв рішення, оскільки основних воротарів не можна міняти кожен матч. Тому я прийняв рішення, і Трубін став сьогодні в основі.

Мені подобається завжди говорити про тренерські рішення в обличчя футболістам. Перед цим рішенням я спілкувався з П'ятовим, але він ще буде грати, і це не залежить від того, як почуває себе Трубін. Але зараз я прийняв рішення. Зараз буде грати Трубін", - сказав Де Дзербі.