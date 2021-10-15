Лідери Ліверпуля не зіграють проти Вотфорда

Воротар Ліверпуля Аліссон і півзахисник Фабіньо пропустять матч 8-го туру АПЛ проти Вотфорда.

Вотфорд - Ліверпуль: Де дивитися матч АПЛ

Про це сказав головний тренер команди Юрген Клопп.

"Вони не зіграють з Вотфордом. У них був матч в Колумбії, яка входить в "червону" ковідную зону в Великій Британії. Вони могли б полетіти в Англію, але їм довелося б піти на ізоляцію - такі правила і обмеження. Тому їм доведеться відразу ж відправитися до Мадриду, де нам належить зіграти з Атлетіко в Лізі чемпіонів", - наводить Goal слова Клоппа.