Чимало українських фахівців мають намір очолити Колос.

Про це заявив колишній тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин.

"Команда важко входила в сезон, але ми не програвали. Так, вилетіли від Шахтаря в Лізі конференцій, але не було поразок. Так, виглядали важко, не так, як хотілося. Тоді почали ходити різні чутки, що той тренер може прийти, агенти почали теж користуватися ситуацією", - заявив фахівець.