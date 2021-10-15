Джерело - Чемпіон.
Чимало українських фахівців мають намір очолити Колос.
Про це заявив колишній тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин.
"Команда важко входила в сезон, але ми не програвали. Так, вилетіли від Шахтаря в Лізі конференцій, але не було поразок. Так, виглядали важко, не так, як хотілося. Тоді почали ходити різні чутки, що той тренер може прийти, агенти почали теж користуватися ситуацією", - заявив фахівець.
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"Зараз Колос, можна сказати, вишенька на торті. Вважай, київська команда. Багато тренерів живуть у Києві, не хочуть кудись їхати. Думаю, бажаючих очолити Колос дуже багато", - сказав Костишин.