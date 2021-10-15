 Бажаючих очолити Колос дуже багато, - Костишин | Футбол | Champion.com.ua
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Костишин: Бажаючих очолити Колос дуже багато

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Костишин: Бажаючих очолити Колос дуже багато
#Колос, #Костишин

Джерело - Чемпіон.

Чимало українських фахівців мають намір очолити Колос.

Про це заявив колишній тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин.

"Команда важко входила в сезон, але ми не програвали. Так, вилетіли від Шахтаря в Лізі конференцій, але не було поразок. Так, виглядали важко, не так, як хотілося. Тоді почали ходити різні чутки, що той тренер може прийти, агенти почали теж користуватися ситуацією", - заявив фахівець.

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"Зараз Колос, можна сказати, вишенька на торті. Вважай, київська команда. Багато тренерів живуть у Києві, не хочуть кудись їхати. Думаю, бажаючих очолити Колос дуже багато", - сказав Костишин.

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