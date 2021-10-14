Наставник збірної України Олександр Петраков у спілкуванні добре жартує.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Коли в останній раз з ним спілкувався, то ми жартома з ним говорили, що в жартах, напевно, Петраков - найкращий. Якщо трохи гумору додати в його щире спілкування, буде добре.

Ми пожартували, посміялися. В цьому тільки й полягає наше спілкування. А решта - це його рішення. Тільки він вибирає, як спілкуватися всередині з гравцями, кого запрошувати і яку систему гри запропонувати в тій чи іншій грі", - зазначив Павелко.