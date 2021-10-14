За боснійцем, який забив Україні, полюють ТОП-клуби Серії А

На Ахмедходжича претендує в тому числі і Аталанта

Захисник шведського Мальме та збірної Боснії та Герцеговини Анел Ахмедходжич став об'єктом інтересу цілого ряду італійських ТОП-клубів.

Про це повідомляє Tuttosport.

Серед них - Інтер, Наполі, Аталанта та Лаціо.

При цьому Аталанта раніше вже робила спроби підписати 22-річного боснійця, але не змогла домовитися з Мальме за сумою трансферу.

У нинішньому сезоні на рахунку Ахмедходжича 1 гол в 28 матчах за Мальме в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 6 мільйонів євро

Нагадаємо, саме Ахмедходжич забив за збірну Боснії і Герцеговини в ворота України в недавньому матчі відбору на ЧС-2022.