Агуеро: Перейшов у Барселону з надією зіграти з Мессі

Нападник Барселони Серхіо Агуеро намагався підтримати свого товариша Ліонеля Мессі, коли той покидав каталонський клуб.

Про це аргентинець розповів порталу El Pais.

"Я перейшов з надією зіграти з Лео Мессі, що буде зібрана хороша команда, що і намагався зробити клуб. Відхід Лео шокував. Дуже поганий момент. Не міг повірить в це, коли дізнався. Тієї суботи я пішов провідати його, спробував допомогти йому забути про те, що сталося", - сказав Агуеро.