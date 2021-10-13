Ярмоленко може стати почесним громадянином Чернігівської області

Також на почесне звання претендує тренер Олени Костевич

Джерело - Чемпіон.

Ігоря Чередінова та Андрія Ярмоленка рекомендовано на присвоєння звання Почесний громадянин Чернігівської області.

Про це повідомляє перша заступниця голови Чернігівської обласної ради Ніна Лемеш.

Члени комісії з питань присвоєння звання рекомендували обласній раді присвоїти вказаним особам звання "Почесний громадянин Чернігівської області".

Вірю, що кожен депутат підтримає відповідний проєкт рішення, що виноситься на розгляд чергової сесії Чернігівської обласної ради.

Ярмоленко Андрій Миколайович - український футболіст, атакувальний півзахисник та автор найшвидшого голу в історії збірної України. Батьки родом із села Смолянка Куликівського району Чернігівської області. Ярмоленко на цей час у складі збірної України провів 104 матчі, в яких забив уже 44 голи. Йому залишилося лише чотири голи, що догнати лідера бомбардирів збірної України всіх часів Андрія Шевченка.

Чередінов Ігор Борисович - заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України, тренер чемпіонки та призерки Олімпійських ігор з кульової стрільби Олени Костевич.

Раніше, Ярмоленко увійшов до ТОП-100 найкращих бомбардирів збірних.