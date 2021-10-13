Павелко: Підхід Петракова став відкриттям для наших журналістів

Багато хто не очікував відкритості тренера збірної України Олександра Петракова.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Ми спілкувалися з Петраковим з приводу його емоцій. І я йому говорив, що він - справжній. Справжній мужик і справжній боєць. Він відвертий, і в цьому, напевно, відкриття для наших журналістів. Раніше такого не було, щоб відкрито розповідали, що відбувається в команді.

Петраков привніс щирість, але він буде підносити різні підходи до прес-конференцій. Все це - його рішення. Як будувати спілкування", - зазначив Павелко.