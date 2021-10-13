Андронов: Петраков отримав те, що хотів. І ще отримає

Джерело - Чемпіон.
Якщо тренер команди йде проти свого ж гравця, то зобов'язаний перемагати.
Про це заявив відомий російський коментатор Олексій Андронов.
"Я вважаю, тренер збірної України Петраков отримав те, що хотів. І ще отримає. Якщо ти тренер національної збірної і йдеш all-in проти свого ж гравця — ти зобов'язаний перемагати.
Ніяких інших варіантів - немає.
Черчесов не брав Денисова. Куди менш однозначного кандидата, ніж Маліновський. І все одно меч був занесений.
Ти маєш право на власну думку. Але тільки за однієї умови - ти перемагаєш.
Еме Жаке виграв ЧС без Кантона і Жінола. А Йоггі Лев без Гуммельса і Мюллера ледь не поклав команду в труну...", - зазначив Андронов.
Петраков не викликав на матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини 28-річного українського півзахисника Аталанти Руслана Маліновського.
Раніше, збірна України не здолала Боснію і Герцеговину у кваліфікації ЧС-2022.