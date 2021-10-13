Заховайло - про Петракова: Не стріляйте в піаніста - він грає, як уміє

Збірну України найкраще підтримують у Львові на стадіоні Львів Арена.

Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Уболівальники Львова - найкращі. Так як вони підтримують збірну, не вміють в жодному місті.

Гра закінчилася, як закінчилася. Могли виграти і могли програти. До сімдесятої хвилини, після замін, я зрозумів чому приставка в.о. справедлива.

Нехай сам тренер відповідає на це питання. Щоб не було образ, що його поливає хтось брудом. Не стріляйте в піаніста - він грає, як уміє", - зазначив Заховайло.