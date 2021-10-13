Левченко: В другому таймі ми трохи програли тактично

Джерело - Чемпiон.

Заміна Миколи Шапаренка у матчі з Боснією і Герцеговиною (1:1) була помилковою.

Про це сказав колишній футболіст збірної України Євген Левченко.

"Думаю, що в емоційному плані зараз всі спустошені. Усі розуміють, що ці три очки нам потрібні були кров з носа, тому що грати проти боснійців на виїзді буде дуже складно. Всі розуміли, що ця гра повинна була бути на перемогу. У першому таймі ми показали, що ми можемо і повинні були забивати ще. У боснійців було кілька моментів в першому таймі.

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Мені здається, що в другому таймі ми трохи програли тактично. Після замін на 72 хвилині ми стали грати на утримання рахунку. Ми втратили найбільш ключового гравця, який повинен був зв'язувати оборону з нападом - Шапаренка. Він сьогодні був одним з найкращих, тому що це був зв'язувальний гравець між лінією захисту і лінією атаки. Коли ти змінюєш Шапаренка і залишаєш двох практично однотипних гравців в центрі поля, це завжди загрожує проблемами. Тому мені здається, що ця заміна була помилкою. Плюс заміна Яремчука, який здорово чіплявся за м'яч", - сказав Левченко.

Свій заключний матч у груповому раунді відбору ЧС-2022 збірна України проведе 16 листопада проти Боснії і Герцеговини.