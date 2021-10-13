Матвієнко став найкориснім гравцем збірної України

Джерело - Трибуна.

Найкориснішим гравцем збірної України в домашньому поєдинку з командою Боснія і Герцеговини (1:1) став захисник Микола Матвієнко.

За даними InStat Index.

Рейтинг ефективності гри 25-річного гравця склав 300 балів. У топ-3 також увійшли Андрій Ярмоленко (292) і Едуард Соболь (280).

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Всі оцінки:

Микола Матвієнко - 300 балів

Андрій Ярмоленко - 292

Едуард Соболь - 280

Віктор Циганков - 279

Сергій Кривцов - 274

Тарас Степаненко - 272

Андрій Пятов - 269

Ілля Забарний - 262

Микола Шапаренко - 248

Олександр Зубков - 231

Сергій Сидорчук - 220

Олександр Тимчик - 219

Данило Сікан - 198

Роман Яремчук - 197

Сергій Булеца - без оцінки

Відзначимо, що у складі суперників два гравці отримали понад 300 очок - Анел Ахмедходжич (309) і Амір Хаджіахметович (305).