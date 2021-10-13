Буряк: Необхідно повернути в збірну України Маліновського

Олександру Петракову необхідно перед вирішальним матчем проти Боснії і Герцеговини повернути до національної команди Руслана Маліновського.

Про це сказав колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк.

"В останньому матчі відбору нам потрібно вигравати і, думаю, треба все-таки ризикнути - вийти з перших хвилин з двома нападниками. Склад у нас якісний, все нормально, за винятком одного - необхідно повернути в збірну України Маліновського. Руслан - гравець неординарний, виступає в Серії А, найкращим там визнається. Розкидатися такими футболістами ми не можемо. Потрібно увімкнути дипломатію, а не пред'являти ультиматум. Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, П'ятов - це кістяк національної команди, на них все тримається", - сказав Буряк.