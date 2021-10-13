Забарний: Ми добре втікали в контратаки, але не змогли реалізувати свої моменти

Джерело - Чемпiон.

Гравці збірної України не змогли реалізувати свої моменти в контратаках.

Про це сказав захисник збірної України Ілля Забарний.

“Чого не вистачило для перемоги? Ми добре втікали в контратаки, але не змогли реалізувати свої моменти. Було дуже важливо забити, але не вистачало останнього пасу, в цьому наша проблема.

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