Забарний: Ми добре втікали в контратаки, але не змогли реалізувати свої моменти

Джерело - Чемпiон.
Гравці збірної України не змогли реалізувати свої моменти в контратаках.
Про це сказав захисник збірної України Ілля Забарний.
“Чого не вистачило для перемоги? Ми добре втікали в контратаки, але не змогли реалізувати свої моменти. Було дуже важливо забити, але не вистачало останнього пасу, в цьому наша проблема.
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Від підтримки уболівальників залишилися тільки позитивні емоції. Люди приходять подивитися нашу гру, ми захищаємо честь нашої країни. Завжди приємно дарувати радість уболівальникам”, сказав Забарний.