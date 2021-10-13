Вацко: Віримо у збірну України і підтримуємо її до кінця

Збірна України віддала другий тайм у матчі з Боснією і Герцеговиною.

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Про це написав відомий український коментатор Віктор Вацко.

"Арена Львів, як завжди, була атмосферно неймовірною. Львів залишається містом, у якому збірна України жодного разу в своїй історії не програла. Але сьогодні не програти було мало. Сьогодні ми віддали другий тайм боснійцям і втратили дуже важливі два очки…

Попереду ключовий матч — останній на виїзді у Боснії. Віримо у збірну України і підтримуємо її до кінця!", — написав Вацко після матчу.