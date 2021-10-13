Петраков: Результат - негативний, уся команда засмучена

Джерело - Чемпіон.

Нічия в грі з Боснією і Герцеговиною - негативний результат для збірної України.

Про це заявив в етері Футбол 1 в.о. головного тренера збірної України.

"Ми всі засмучені, результат - негативний, але ще є одна гра в Боснії. Будемо боротися до кінця. Щодо замін лідерів команди (Ярмоленка та Яремчука - ред.), то хлопці ще в перерві були досить втомленими. Тому заміни були вимушеними. Після того як боснійці перебудувалися, у мене промайнула думка перейти на схему 4-4-2, але через втому гравців я зрозумів, що це дуже ризиковано", - зауважив Петраков.

Раніше Андрій Ярмоленко зазначив, що збірна не награла на перемогу.