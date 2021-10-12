Ротань: Пенальті мене розлютив - це неповага до суперника

Наставник України U-21 Руслан Ротань задоволений змістом гри підопічних у матчі відбору Євро-2023 з Фарерськими островами (1:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Змістом гри я задоволений, але не кінця. Самі розумієте, що мене дуже розлютило. Хлопці теж вже розуміють. Сподіваюся, таке повторюватися не буде. Це самовпевненість, це навіть негарно. Вони вже зрозуміли, ми провели розмову. Мій жест? Так, вибачте, що потрапив він в трансляцію. Потрібно було поговорити з гравцями. З'явилася нервозність, коли не показали повагу і до моменту гольового, і до суперника.

Що стосується ситуації в цілому в відборі, то хотілося кращого результату з Францією (програли 0:5 - прим.). З ними ми вже повинні показувати зуби і грати на рівних. Хлопцям потрібно ставати мужичками, це перехід у дорослий футбол. І потрібно додавати в менталітеті.

Весь збір я їм повторював, що вони кращі за Францію. Сподіваюся, в кінці відбору ми побачимо, що ми дійсно кращі", - сказав Ротань.