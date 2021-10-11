Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров планує залишити клуб з ОАЕ після поточного сезону.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, Аль-Айн хоче продовжити співпрацю з Ребровим. А сам Сергій хоче допрацювати контракт, який підписаний до травня 2022 року, та піти. Ніякої клаусули в контракті немає.

Ребров хотів тренувати збірну України. Представники клубу довго тягнули з відповіддю, потім сказали, що хочуть, щоб Сергій відпрацював контракт.

Ребров не збирається залишатися в цьому клубі. Він планує доопрацювати сезон, а після цього дивитися, яким буде розвиток подій в національній збірній. У нього є мрія - працювати в збірній України", - зазначив Циганик.