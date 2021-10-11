Денисов: Якби Петраков програв Фінляндії – йому б згадали все

Головний тренер збірної України Олександр Петраков йшов на великі ризики у матчі з Фінляндією.

Так сказав директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Ми всі цього чекали. Якщо згадувати першу гру в Києві, яка відбулася в березні, коли Шевченко і його помічники вирішили зіграти проти фінів у три захисники, тоді для нас все завершилося не так вдало. У матчі-відповіді теж було три захисники, теж була важка гра, але все-таки перемогли і здобули перші три очки.

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Петраков йшов на великі ризики у матчі з Фінляндією. Якби програв – згадали б все. Зараз переміг – всі аплодують і хвалять. Цей матч починався дуже непросто. По воротах ми били не менше, ніж фіни, але показник XG у фінів вищий. Фіни дуже активно йшли в пресинг, вони не робили цього у попередніх матчах. Вони хотіли зіграти першим номером і програли.

Збірна України дуже добре користувалася втратами м'яча збірної Фінляндії, особливо у першому таймі. Андрій Ярмоленко дивує нас у 2021 році. Якщо згадати Євро, де він тягнув збірну України, і ось зараз цей гол. Небезпека біля воріт збірної України виникала після стандартів", – сказав Денисов у програмі Великий футбол.