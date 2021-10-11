Португалія - Люксембург: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у вівторок, 12 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Португалії зіграє з Люксембургом.

Матч відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.