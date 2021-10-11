Казахстан - Фінляндія: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у вівторок, 12 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Казахстану зіграє з Фінляндією.

Матч відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.