Пятов: Я хотів закінчити зі збірною, але життя розпорядилося по-іншому

Голкіпер збірної України Андрій Пятов отримав другий наплив мотивації для виступів у светрі "синьо-жовтих".

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Про це сказав сам воротар.

"100 матчів за збірну? Для мене була важливою перемога. Я розумів, що мені випав шанс. Бачите, я хотів закінчити зі збірною, але життя розпорядилося по-іншому.

Я віддавався повністю, розумів, що шанси у нас хороші. Переживав за результат. Дружина повністю мене підтримує. Вона рада, я це бачу. Вона ж любить, коли я граю. На стадіон не ходила більше року, а зараз відвідує, разом з дітьми вболіває і переживає", – сказав Пятов.