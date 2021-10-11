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Дешам: Я дуже пишаюся і дуже радий за гравців

Сьогодні 10:11 142 0
Дешам: Я дуже пишаюся і дуже радий за гравців
#Ліга націй, #Дешам, #Франція

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам Фахівець пишається бійцівським характером гравців своєї команди у фіналі Ліги націй.

Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй

Про це сказав сам спеціаліст.

"Я дуже пишаюся і дуже радий за гравців. Ми програвали по ходу матчу і в півфіналі, і сьогодні. Але сьогодні ми швидко зрівняли рахунок. Крім таланту, який є в команді, у нас ще вистачає і характеру. Я пишаюся футболістами.

Мої гравці - бійці, це ж можна сказати і про мене. Ми зробили все можливе для завоювання титулу. Так, був момент, коли ми перестали грати, а проти Іспанії цього робити не можна. Наша система і те, як ми в ній працюємо, ще потребують поліпшення ", - наводить слова Дешама пресслужба УЄФА.

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