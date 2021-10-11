Енріке: Потрібно було втримати перевагу довше

Джерело - Чемпiон.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке, попри поразку від національної команди Франції (1:2) у фіналі Ліги націй, задоволений грою своєї команди.
Про це сказав сам наставник.
"Потрібно було втримати перевагу довше. Ми пропустили цей кошмарний гол, не встигнувши закінчити святкування свого голу.
Іспанія - Франція 1:2. Огляд фінального матчу Ліги Європи
Незалежно від сили опонента і від ситуації ми прагнемо грати по-своєму, сміливо атакуючи і націлившись на перемогу. Так що сьогодні можна говорити не так про гіркоту поразки, а, скоріше, про відтінок смутку, оскільки грали ми дуже добре", - сказав Енріке.