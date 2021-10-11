 Лобановського я підвів: він став олімпійським чемпіоном Сеула-1988, а зараз збирає шасі на заводі Фольксваген | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Вчора 23:41 1737
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 14:06 14933
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 11:38 19449 1
Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:50 1863
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:59 1991 2
Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:40 5182
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Вчора 21:13 1564
Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022
Вчора 19:54 1669
Боттас виграв Гран-прі Туреччини
Вчора 19:09 619
Збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй
Вчора 17:55 1112
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою Андрій Твердохліб
Вчора 08:00 11129
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння Андрій Твердохліб
09.10.2021 22:13 738
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
09.10.2021 21:57 1992
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:43 2333
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:18 2151
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:57 816
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:22 533
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях Андрій Твердохліб
09.10.2021 13:07 1132
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії Valeriy Ruchka
09.10.2021 12:46 8379
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто Андрій Твердохліб
08.10.2021 20:15 1744
У Катарі футболіст забив гол із центра поля
У Катарі футболіст забив гол із центра поля Андрій Твердохліб
08.10.2021 19:02 1446
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан Андрій Твердохліб
08.10.2021 18:57 817
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1536
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1612
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 2063
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:43 Футбол Челсі готовий повернути Едена Азара 45
14:30 Футбол Металіст зіграє проти Кременя, Альянс прийматиме Олімпік. Розклад матчів Першої Ліги 241
14:18 Бокс Льюїс: Зараз Тайсон Ф'юрі - важковаговик номер один в світі 461
14:06 Футбол Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 14933
14:06 Блог Буффон не схвалює: незбагненний ляп голкіпера у серії пенальті 175
13:54 Футбол Колумбія - Бразилія 0:0. Відеоогляд матчу 161
13:40 Бокс Шелестюк дізнався ім'я суперника і дату наступного бою 192
13:26 Футбол Яремчук: Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття 249
13:11 Футбол Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером 655
12:53 Баскетбол Пустовий набрав 16 очок в матчі чемпіонату Іспанії 242
12:44 Футбол Петраков: Гравців не потрібно мотивувати 364
12:30 Теніс Світоліна - Кирстя. Відеоогляд матчу Індіан-Веллсу 457
12:26 Навколо спорту Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку 184
12:24 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр 1840
12:23 Навколо спорту Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу 149
12:13 Футбол Езіл випустить власну криптовалюту 243
12:07 Футбол Зінченко проти Ярмоленка! Тур в Манчестер! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків 7348
11:57 Блог Відео дня. Бензема забив фантастичний гол у дев'ятку в фіналі Ліги націй 1534
11:49 Теніс Світоліна: Я боролася і залишила на корті все 692 1
11:38 Футбол Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 19449 1
11:36 Боротьба Українець став бронзовим призером чемпіонату світу 281
11:25 Футбол Чилі - Парагвай 2:0. Відеоогляд чатчу 204
11:10 Футбол Шахтар опублікував річний фінансовий звіт 897
10:52 Баскетбол Ягупова стала MVP туру Євроліги 261
10:38 Футбол Ньюкасл націлився на форварда Реала 596

Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген

Сьогодні 11:38 19449 1
Фокін вийде на пенсію в 65 років, а зараз заробляє близько 2,5 тисячі євро на місяць
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген

Джерело - Чемпіон.

Після футболу олімпійський чемпіон Сергій Фокін залишився жити в Німеччині, оформив німецьке громадянство. Кілька років стояв на біржі праці, відправився вчитися в професійне училище на токаря. Останні 18 років працює на заводі "Фольксваген", збирає шасі для автомобілів цього відомого концерну. Коли автор цих рядків ввечері набрав німецький мобільний Сергія і пояснив суть дзвінка, відповідь Фокіна обеззброїла: "Давайте краще завтра, зараз на роботу збираюся". "Виходьте в нічну зміну?", - здивувався я. "Так, на 10 годину на роботу. Давайте, будь ласка, завтра!".

Соцпакет по-німецьки

- Завжди працюєте в нічну зміну, Сергій? - питаю Фокіна наступного дня.

- Ні, у мене змінний графік на роботі. Тиждень виходжу в нічну зміну. Потім тиждень в денну - в СРСР так друга зміна називалася. Далі - в ранкову. Такий цикл.

- В ранкову зміну коли потрібно бути на роботі?

- О 6 ранку повинен бути на робочому місці. Встаю в 4:30. В 5:30 вже на роботі. Зміна закінчується в 14:00. Приймаю душ і в 14:30 виходжу з цеху. Денна зміна - з 14 до 22:00, нічна - з 22:00 до 6:00. Звичайно, іноді важко перебудовуватися. Організм протестує. Але все це терпимо. Працюю переважно 5 раз в тиждень - з понеділка по п'ятницю. Іноді виходжу і по суботах - коли є термінові замовлення. Збираю шасі для машин.

- У фізичному плані важка робота?

- Доопрацювати до 65 років буде нелегко. У Німеччині підвищили віковий ценз виходу на пенсію до 67 років. Але я під цю статтю не потрапляю - вийду на пенсію в 65. Якщо серйозно, то на роботі іноді потрібно щось взяти вручну, укласти на лінію. Але в більшості за тебе все роблять машини. Працюю в концерні "Фольксваген" з 2003 року. Щоб влаштуватися на завод, довелося переучуватися. Два роки навчався в професійному технічному училищі. Але це не зовсім те, що на пострадянському просторі мають на увазі під ПТУ. Там була і молодь, і учні старші за мене. Два рази на тиждень в училище викладали теорію. Три дні проходили практику на заводі. Вивчився, влаштувався на роботу.

- Вчилися, тому що на допомогу з безробіття не можна було прожити?

- Прожити  можна. Але дуже скромно - щомісяця отримував 400 євро. Плюс оплачувалася оренда квартири і комунальні послуги.

- Психологічно було важко після збірної СРСР йти простим робітником на завод?

-  Нелегко. Можна було роками сидіти і чекати футбольних пропозицій. Але зашив свою гордість в одне місце. Аргумент був один - я чоловік і повинен забезпечувати сім'ю. Хоча тут є нюанси. Наприклад, в ЦСКА ми самі собі бутси чистили і прали форму. Пам'ятаю, якось всією командою скинулися на пральну машину - щоб вручну речі не прати. А на заводі ходжу в добротної спецодязі. Фірма видає шість комплектів майок і футболок, три комплекти брюк. В кінці тижня робочий одяг кидаю в спеціальний ящик. Потім забираю – чистим. Хочеш на роботі перекусити - будь ласка, стоять автомати з булочками, канапками, морозивом, кавою і чаєм. Плюс повний соцпакет - 30 днів відпустки, медична страховка. Причому застрахований не тільки я, але і дружина. Таких умов в ЦСКА не було.

- Ви якось сказали, що отримуєте на своїй нинішній роботі хорошу зарплату і у вас є впевненість в завтрашньому дні. А хороша зарплата для Німеччини - це скільки?

- Дивлячись для кого. Футболісти бундесліги отримують одні гроші. Банкіри - інші. Але ті німці, які заробляють 2,5 тисячі євро на місяць, живуть цілком пристойно.

- Заводчани знають, що ви - олімпійський чемпіон?

- Звичайно. Колеги по цеху називають мене Профі. У нас і заводська футбольна команда є. Граємо на рівні підприємств. При цьому на моє футбольне минуле ніхто не дивиться - в команді всі рівні. Іноді виступаю в турнірах, де беруть участь колишні професійні футболісти. Мій Айнтрахт зустрічається з такими командами як Боруссія Дортмунд або Ганновер. Для мене такі ігри ще й невелике фінансова підмога - отримую по 100-200 євро за участь в турнірі.

Читайте також: Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій

Розмова з Лобановським

- Ви починали свою ігрову кар'єру в киргизької Алге. У Європі можна уявити суддівство, яке було у другій союзній лізі в середньоазіатських зонах?

- Зараз про це можна вже з гумором згадувати. Алгу постійно тасували по зонам - то в казахську відправлять, то в узбецьку. Ми там на голову сильніше за всіх були. Але вийти в першу лігу було нереально. Коли грали в гостях, нас регулярно "вбивали". Керівництво команди намагалося знімати матчі на відеокамеру - щоб після кричущих випадків суддівського свавілля плівку в суддівську колегію відправляти. Але і цю перешкоду наші суперники обходили. До сих пір пам'ятаю гру в Самарканді проти місцевого Динамо. За 10 хвилин до кінця гри ведемо 2:0. І в цей момент на всьому стадіоні вимикають світло. Впевнений, зробили це, щоб камерою не знімали - вона доісторична ще була, без підключення до електромережі не працювала. Суддя за 10 хвилин швиденько дав три пенальті. Матч закінчився 3:2 на користь господарів.

- Олімпійським чемпіонів ви стали, зігравши в Сеулі одну гру. Сильно переживали за партнерів по команді, сидячи на лавці запасних?

- Куди більше, ніж якщо б сам виходив на поле. До того моменту від травми не оговтався - запалення сідничного нерва було. Анатолій Бищовец мене і Вадика Тищенко з Дніпра взяв в Корею за нашу гру у відбірковому циклі. Так і сказав, що ми заслужили це право. Випустив мене на заміну, коли в чвертьфіналі у Австралії 3:0 вигравали. Я йому за таке людське ставлення до сих пір вдячний.

- Через два роки на чемпіонат світу в Італію ви поїхали, але за збірну так і не зіграли. Хоча Лобановський хотів вас випустити на гру з Аргентиною. Чи не шкодували потім, що відмовилися зіграти проти команди Дієго Марадони?

- У мене проблеми зі здоров'ям виникли ще на зборі в Новогорську. Мучили страшні болі в хребті. Розумів, що це мій останній шанс зіграти на чемпіонаті світу. Приховав від Валерія Васильовича. Але біль так і не пішла. На першу гру групового турніру з Румунією Лобановський зробив ставку на своїх перевірених хлопців. Румунам програли 0:2. Перед матчем з чинними чемпіонами світу аргентинцями Валерій Васильович вирішив трохи перетасувати склад. Викликав мене за дві години до гри і сказав, що збирається випустити в старті. Запитав, чи готовий. У мене коліна трохи підкосилися. Відразу про свої проблеми зі здоров'ям розповів. Лобановський спочатку не повірив. Запитав, чи не змовилися ми.

- Мав на увазі питання по преміальним, яке стало предметом спору між футболістами і радянським спорткомітетом?

- Ні, це питання тут було ні до чого. Хоча ситуація така була. Спорткомітет пообіцяв нам премії за вихід у фінальну стадію, за матчі на чемпіонаті світу. Потім вони чомусь відмовилися їх виплачувати. Довелося Лобановському брати справу в свої руки і, по-моєму, все обіцяне нам виплачував український спорткомітет.

Я ж після того випадку за збірну не виступав. Але на Лобановського не ображаюся - все-таки підвів його. Зараз розумію, що він дуже професійно ставився до справи. Вимагав беззаперечного підпорядкування. На той час це було нормально.

Також: Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну

Штраф і операція

- Чому ви поїхали з ЦСКА в скромний Айнтрахт з Брауншвейга? Не було більш привабливих пропозицій?

- Ніби були. Але ЦСКА їх блокував, не хотів мене відпускати. Коли про це дізнався, зрозумів, що потрібно самому проявити ініціативу. Анатолій Коробочка допоміг. Він в НДР служив, зв'язки залишилися. Познайомив мене з агентом, який і запропонував підписати контракт з Айнтрахтом. Команда з багатою історією - в 1967 році ставала чемпіоном країни. Мовляв, зараз знаходиться в скрутному становищі, потрібно допомогти залишитися в другій бундеслізі. А потім, з часом, і на більш серйозні завдання може замахнутися. Мене ці доводи переконали. Ось тільки замість виходу в елітний дивізіон ми в третю регіональну лігу вилетіли.

- У Айнтрахті ви грали разом з українцями Ігорем Бєлановим і Віктором Пасулько. Володар Золотого м'яча -1986 тоді вже помітно здав?

- Кар'єра Ігоря вже пройшла свій пік. Але німці прекрасно пам'ятали його і по діям українця на поле швидко ставало зрозуміло, що Бєланов ще недавно був класним нападаючим.

Вердер пропонував за мене мільйон. Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі

- Історію з вашим попаданням в цивільний суд згадаєте?

- Цю історію німецька преса роздула. Мовляв, іноземець побив німця. Айнтрахт зустрічався з Атласом з Дельменхорста. Гра була бойова, проти одного німця весь час грав. Він мене постійно провокував. Вже на останніх хвилинах матчу ми знову з ним зіткнулися. Німець, падаючи, вчепився мені в майку. Я різко відмахнувся. Не кулаком - відкритою долонею. Не знаю, як вийшло, але вибив німцеві пару зубів.

- Він за це подав позов до суду?

- Так. Спочатку в спортивний. Там винесли вердикт - обопільна неспортивна поведінка. Німець не вгамувався, подав до цивільного суду. Газети почали про цей інцидент писати. Своя політика пішла - повторюся, типу легіонер наваляти їх громадянину. Цивільний суд оштрафував мене на 25 тисяч марок. Було дуже неприємно. Я постраждав подвійно - долоню об його зуби сильно роздер. Не знаю, що там за мікроби в щелепи німця були, але у мене зараження пішло. Довелося ще операцію на руці робити.

Читайте також: Боявся, що мене вважатимуть зрадником Батьківщини. Василь Рац про діалоги з Лобановським, Прімеру та страшний параліч

Особиста справа

Фокін Сергій Олександрович. Захисник. Заслужений майстер спорту СРСР.

Народився 26 липня 1961 року в Ульяновську. Через рік сім'я переїхала в Фрунзе (зараз Бішкек), Киргизія.

Виступав за команди: Алга Фрунзе (1978-1983), ЦСКА Москва (1984-1992), Айнтрахт Брауншвейг, Німеччина (1992-2000).

За збірну СРСР провів 3 матчі. За олімпійську збірну СРСР зіграв 4 матчі.

Досягнення: Чемпіон СРСР (1991). Володар Кубка СРСР (1991). Олімпійський чемпіон (1988).

З 2003 року збирає шасі на заводі "Фольксваген".

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()