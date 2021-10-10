Помер чемпіон СРСР у складі Динамо

Працював також тренером-селекціонером київського клубу

Джерело - ФК Динамо.

Колишній захисник київського Динамо Анатолій Сучков помер у віці 86 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не уточнюються.

Сучков виступав за Динамо в період 1959-64 років. Разом з київським клубом він став чемпіоном СРСР у 1961 році. Це перше чемпіонство київського клубу в історії.

По завершенні кар'єри гравця Сучков приступив до тренерської роботи. Він був асистентом в Металісті і Буковині, а також працював з молодіжною збірною України.

В Динамо Сучков працював тренером-селекціонером з 1974 по 1994 рік і в період 1999-2009 років. Також він працював в селекційних службах Кривбасу, Дніпра, київського ЦСКА і запорізького Металурга.

Нагадаємо, гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію.