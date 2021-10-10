Програли, але фанати встановили рекорд

Джерело - Чемпіон.

Матч першого туру групового раунду жіночої Ліги чемпіонів між харківським Житлобудом-1 та мадридським Реалом (0:1) став історичним.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Фанати прийшли підтримати рідний клуб у єврокубках. Трибуни ОСК Металіст були заповнені найбільше з усіх матчів цього туру у жіночій Лізі чемпіонів.

Зустріч відвідали 7312 уболівальників. Ця кількість глядачів стала рекордною. Другим за відвідуваність став поєдинок між Серветтом та Ювентусом - 5849 фанатів.

Трійку такого рейтингу замкнула зустріч Хакена та Ліона - 4104 глядачів.