Карпати Галич здолали Ниву. Результати матчів 13 туру Другої ліги

Шаврін оформив хет-трик у матчі з Сумами

Джерело - Чемпіон.

У 13-му турі української Другої ліги відбулися вісім матчів.

Чемпіонат України - Друга ліга

13 тур, 10 жовтня

Група А

Буковина - Лівий берег 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Старгородський, 0:2 - 82 Петренко, 0:3 - 89 Петренко, :3 - 90 Салбак

Діназ - Чайка 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Бафталовський, 2:0 - 68 Апанчук, 3:0 - 86 Старенький

Карпати Галич - Нива В 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 37 Мордас, 1:1 - 38 Маляренко, 2:1 - 59 Мордас, 2:2 - 64 Брижчук, 3:2 - 90 Скотто

Чернігів - Епіцентр 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Романченко (пен), 1:1 - 59 Івашко, 2:1 - 69 Лазаренко, 2:2 - 77 Якубов, 3:2 - 81 Лазаренко

Група Б

Вікторія - Суми 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 1 Шаврін, 1:1 - 24 Пилипенко, 2:1 - 42 Шаврін, 3:1 - 54 Шаврін, 3:2 - 69 Пилипенко

Вовчанськ - Скорук 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Мішуренко, 1:1 - 74 Боржеш, 1:2 - 87 Мішуренко (пен)

Металург - Кристал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Піддубний

Тростянець - Яруд 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Пастухов, 2:0 - 55 Тишинінов, 2:1 - 76 Сандрак-Вінницький, 2:2 - 90 Михайленко

Раніше, Мункач здолав АФСК Київ, Нікополь зіграв внічию з Миколаєвом у 13 турі Другої ліги.