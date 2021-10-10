Ліга націй. Іспанія - Франція 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

53' Втікали французи у контратаку, але Алонсо не дав пробити Мбаппе, вибивши м'яч на кутовий

51' Родрі у пресингу перестарався і порушив правила проти Погби. Поль завівся і вимагає жовту картку.

49' Чуамені намагався довгу передачу виконати, але Гарсія добре обрав позицію і перехопив м'яч.

47' Погба збив Бусткетс у центрі поля і отримав першу жовту картку в нашому матчі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить нудні нулі в нас на табло, але розраховуємо на те, що друга половина порадує нас забити голами.

45' Погба обрізався у центрі поля, але захисники збірної Франції підстрахували партнера і повернули м'яч собі.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

42' Заміна в складі збірної Франції. Замість Варана, який отримав пошкодження на поле вийшов Упамекано.

41' Варан на газоні опинився. Лікарі на полі, допомогають французькому центрбеку.

40' Сарабія з кутового подавав, але снаряд прилетів до рук Льоріса. Розпочинається атака збірної Франції.

39' Погба виконував закидання на Грізманна, але трохи вище полетів м'яч і Сімон забрав м'яч у руки.

38' Намагався Торрес втікти від Ернандеса, але не вистачило швидкості іспанцю і випустив він м'яч за межі поля.

36' Зважився на дальній удар Алонсо, але трохи не влучив у площину воріт іспанець.

35' Чуамені у підкаті збив Торреса. Небезпечний штрафний для збірної Іспанії.

34' Досить нудний фінал ми спостерігаємо. Збірна Іспанії контролює м'яч дуже стирильно, а Франція не активно пресингує і створює поодинокі контрвипади.

32' В одному з епізодів м'яч влучив у руку Кунде, але ВАР перевірив момент і вирішив не призначати пенальті.

30' Знову через фланг Торреса атака збірної Іспанії розгорталася, вінгер Ман Сіті намагався прострілити, але невдало вийшло, м'яч в руках у Льоріса.

28' Більше контролює м'яч збірна Іспанії, французи намагаються на швидких атаках створювати гостроту.

26' Торрес прострілював у штрафний майданчик, але Кімпембе перехопив пас. Потім захисник збірної Франції виключився з епізоду і ледь не подарував назад м'яч Феррану, але встиг допрацювати і вибити снаряд на кутовий.

25' Грізманн скидував під удар Бензема, але удар Каріма проийшовся у захисника.

24' Торрес намагався увірватися у штрафний майданчик, але Кімпембе у підкаті його зупинив і вибив м'яч у аут.

22' Тепер Родрі врізався у Чуамені в центрі поля. Черговий фол у нашому матчі.

20' Гаві занадто вже активно пресингував, що аж порушив правила проти Кімпембе.

18' Мбаппе після боротьби з Гарсією опинився на газоні. Але без допомоги медиків зірковий француз продовжує поєдинок.

17' Гаві намагався у штрафний майданчик прорватися, але у боротьбі з двома захисниками втратив м'яч.

15' Торрес прострілював низом у штрафний майданчик збірної Франції, але Варан вибив м'яч подалі від своїх воріт.

13' Голкіпер збірної Іспанії помилився з виносом, але не пішли швидко в атаку французи, вирішивши розвивати позиційну атаку.

11' Торрес змістився зараз у центр і пас у розріз видавав, але удар Сарабії виявився занадто слабким. Льоріс забрав м'яч у руки.

10' Ферран Торрес намагався на фланзі прорватися, але не зміг один в один пройти Ернандеса.

9' Грізманн виконував подачу з корнера, але іспанці без проблем відбилися.

8' Павар прострілював у штрафний майданчик, але знову від захисника м'яч пішов на кутовий.

6' Погба видав шикарний пас у розріз на Бензема, той намагався обійти Сімона, але не встиг пробити і вже простріл виконував. Проте Ляпорт вибив м'яч на кутовий.

4' Контролює збірна Іспанії м'яч на власній половині поля, повільно номінальні господарі йдуть вперед.

2' Гаві грубо зіграв проти Чуамені у центрі поля, усне попередження для юного гравця збірної Іспанії.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Іспанії!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Ляпорт, Гарсія, Алонсо - Гаві, Бускетс, Родрі - Ф. Торрес, Сарабія, Оярсабаль

Запасні: Де Хеа, Санчес, П. Торрес, Мартінес, Хіль, Піно, Коке, Роберто, Регілон, Порро, Форнальс, Меріно.

Франція: Льоріс - Кунде, Варан, Кімпембе - Павар, Погба, Чуамені, Т. Ернандес - Бензема, Грізманн, Мбаппе

Запасні: Костіль, Меньян, Марсьяль, Діабі, Дюбуа, Гендузі, Упамекано, Верету, Бен-Єддер, Л. Ернандес

Збірні Іспанії та Франції зійдуться у фінальному матчі Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в неділю, 10 жовтня, на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:30.