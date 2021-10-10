Італія - Бельгія: Де дивитися матч за третє місце Ліги націй УЄФА

Матч відбудеться у неділю, 10 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце Ліги А Ліги націй УЄФА збірна Італії зіграє з Бельгією.

Матч відбудеться у неділю, 10 жовтня. Початок о 16:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.