Збірна Швеції розгромила Косово. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Робінсон оформив дубль у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулися чотири матчі.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 9 жовтня

Група А

Азербайджан - Ірландія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Робінсон, 0:2 - 39 Робінсон, 0:3 - 90 Огбече

Група В

Грузія - Греція 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 90 Бакасетас (пен), 0:2 - 90+5 Пелкас

Швеція - Косово 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Форсберг (пен), 2:0 - 62 Ісак, 3:0 - 79 Куайсон

Група F

Шотландія - Ізраїль 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Захаві, 1:1 - 30 Макгінн, 1:2 - 32 Даббур, 2:2 - 57 Дайкс, 3:2 - 90+4 Мактоміней

Раніше, збірна України здолала Фінляндію у кваліфікації ЧС-2022.