Азар ризикує пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Гравець Реала отримав пошкодження в матчі збірної Бельгії

Півзахисник Реала Еден Азар з великою часткою ймовірності пропустить найближчі матчі свого клубу.

Про це повідомляє DefensaCentral.

30-річний футболіст через проблеми із задньою поверхнею стегна був змушений достроково залишити поле в півфіналі Ліги націй з Францією (2:3) і вже виїхав з розташування своєї національної команди.

Незважаючи на те, що пошкодження виявилося не настільки серйозним, як передбачалося спочатку, очікується, що Азар пропустить матч чемпіонату Іспанії з Атлетіком (17 жовтня) і поєдинок Ліги чемпіонів з Шахтарем (19 жовтня). Тренерський штаб Реала не ризикуватиме здоров'ям бельгійця в грі з донецькою командою, а почекає його повного відновлення до Ель Класіко з Барселоною, яке заплановане на 24 жовтня.

Відзначимо, що в поточному сезоні Азар в складі Реала взяв участь у восьми матчах, в яких віддав одну гольову передачу.