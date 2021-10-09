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Азар ризикує пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Сьогодні 21:25 149 0
Гравець Реала отримав пошкодження в матчі збірної Бельгії
Азар ризикує пропустити матч з Шахтарем у Лізі чемпіонів
Фото Getty Images
#Азар, #Реал, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Реала Еден Азар з великою часткою ймовірності пропустить найближчі матчі свого клубу.

Про це повідомляє DefensaCentral.

30-річний футболіст через проблеми із задньою поверхнею стегна був змушений достроково залишити поле в півфіналі Ліги націй з Францією (2:3) і вже виїхав з розташування своєї національної команди.

Незважаючи на те, що пошкодження виявилося не настільки серйозним, як передбачалося спочатку, очікується, що Азар пропустить матч чемпіонату Іспанії з Атлетіком (17 жовтня) і поєдинок Ліги чемпіонів з Шахтарем (19 жовтня). Тренерський штаб Реала не ризикуватиме здоров'ям бельгійця в грі з донецькою командою, а почекає його повного відновлення до Ель Класіко з Барселоною, яке заплановане на 24 жовтня.

Відзначимо, що в поточному сезоні Азар в складі Реала взяв участь у восьми матчах, в яких віддав одну гольову передачу.

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