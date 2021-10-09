Маліновський: Якщо потрібно зіграти захисника - немає проблем

На довгій дистанції бергамаски зможуть здобути результат

Джерело - Calcio Atalanta.

Аталанта грає краще у другому колі чемпіонату.

Про це заявив хавбек бергамасків Руслан Маліновський.

"Аталанта завжди сильніше грає у другому колі. Упевнений, на довгій дистанції для нас все буде складатися добре, коли суперники будуть втрачати. Зараз відчуваю себе краще. Навіть з огляду на операцію з видалення грижі перед сезоном, через яку пропустив підготовку. Тренер давав мені впевненість, даючи постійно грати", - заявив українець.

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"У Аталанті нелегко підтримувати високу результативність, тому що грати тут - не просто прогулянка в парку. Якщо говорити про мій виступ в кінці минулого сезону, треба пам'ятати, що ми грали в чотири захисники. Може, я тоді діяв ближче до воріт суперника, забивав більше голів. Роблю, що тренер говорить мені. Якщо потрібно зіграти захисника - немає проблем", - сказав Маліновський

Сьогодні, 9 жовтня, збірна України зіграє проти Фінляндії в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.