Бензема про Золотий м'яч: Сподіваюся здійсню мрію дитинства

Джерело - AS.
Нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема сподівається виграти Золотий м'яч.
Про це француз заявив порталу AS.
"Я з дитинства мріяв виграти Золотий м'яч. Це мрія більшості гравців. Футбол - командна гра, це правда, але для будь-якого гравця природно прагнути виграти Золотий м'яч, коли ти допомагаєш команді перемогти, граєш важливу роль у перемогах, забиваєш переможні голи", - заявив Бензема.
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"Звичайно, я буду намагатися з усіх сил, щоб виграти цей приз. Сподіваюся, що колись здійсню мрію дитинства", - сказав француз.
Нагадаємо, Мбаппе побив рекорд Бензема у збірній Франції.