Бензема про Золотий м'яч: Сподіваюся здійсню мрію дитинства

Нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема сподівається виграти Золотий м'яч.

Про це француз заявив порталу AS.

"Я з дитинства мріяв виграти Золотий м'яч. Це мрія більшості гравців. Футбол - командна гра, це правда, але для будь-якого гравця природно прагнути виграти Золотий м'яч, коли ти допомагаєш команді перемогти, граєш важливу роль у перемогах, забиваєш переможні голи", - заявив Бензема.