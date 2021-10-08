Петраков: Я разів п'ять переглянув матч фінів з Францією, все про них знаю

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков добре проаналізував збірну Фінляндії.

Про це заявив сам фахівець.

"Фінляндія - дуже якісна команда, яку очолює хороший тренер Канерва. Це дисциплінована, зіграна, організована команда, в якій є свої зірочки - воротар Градецький, захисник Араюурі, півзахисник Гленн Камара, а також форварди Пог'янпало і Пуккі.

Я разів п'ять переглянув їх матч з Францією, все про них знаю. Хороша команда, але ми сильніші за них. Фінляндію влаштує нічия, нам же потрібна тільки перемога, і ми будемо до неї прагнути", - сказав Петраков.