Петраков: Я разів п'ять переглянув матч фінів з Францією, все про них знаю

Джерело - УЄФА.
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков добре проаналізував збірну Фінляндії.
Про це заявив сам фахівець.
"Фінляндія - дуже якісна команда, яку очолює хороший тренер Канерва. Це дисциплінована, зіграна, організована команда, в якій є свої зірочки - воротар Градецький, захисник Араюурі, півзахисник Гленн Камара, а також форварди Пог'янпало і Пуккі.
Я разів п'ять переглянув їх матч з Францією, все про них знаю. Хороша команда, але ми сильніші за них. Фінляндію влаштує нічия, нам же потрібна тільки перемога, і ми будемо до неї прагнути", - сказав Петраков.
Нагадаємо, що матч Фінляндія - Україна відбудеться в суботу, 9 жовтня і розпочнеться о 19:00.
Раніше, Петраков на останній пресконференції відмовився обговорювати питання Маліновського.