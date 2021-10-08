Кополовець: Мілевський себе вичерпав, а у Селезньова ще є сили

Нападник Євген Селезньов ще має сили, щоб продовжувати кар'єру, а ось Артем Мілевський показував себе в команді не так яскраво.

Про це заявив колишній директор Миная Михайло Кополовець.

"Селезньов - авторитет в Минаї. Що стосується голів, то я думав, що вже парочку заб'є до цього часу. Пацани поважають Селезньова, він добре влився в колектив. Я вже не в команді, але я знаю інформацію. Для Селезньова важливий рекорд (хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України - прим), але для молодих хлопців важливо, щоб він давав впевненість у собі.

Коли був Артем Мілевський, то я думав, що Міля буде більше пацанів налаштовувати. Він намагався, але вже вичерпав себе у футболі. А у Селезньова ще є потужність. Я бачу, що він хоче і може довести. Ось я теж хочу, але не можу. А Селя може, сили у нього є", - сказав Кополовець.