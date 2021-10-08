Нападник Барселони міг опинитися в Ювентусі

Джерело - Чемпiон.

Нападник Барселони Серхіо Агуеро міг опинитися в Ювентусі.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу двічі пропонувало досвідченому аргентинцеві контракт, проте Агуеро обидва рази відмовляв.

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Серхіо мав усну домовленість з "синьо-гранатовими" і не планував вести переговори з іншим клубом. Відзначається, що пропозиція Агуеро було вигідніша, ніж пропонувала Барселона.

Нагадаємо, аргентинець перейшов в каталонський клуб на правах вільного агента. У цьому сезоні він на поле ще не з'являвся через травму.