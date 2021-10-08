Тренер Ньюкасла: Наразі я нічого не знаю про плани керівництва

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс розуміє, що зміна керівництва клубу торкнеться і його майбутнього.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Я радий за клуб, який нарешті пережив це. Це прекрасна ніч для вболівальників, я тішуся за них.

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Я хочу продовжити роботу з цією командою, але повинен бути реалістом. Я не дурень і знаю, що може статися з новими власниками. Наразі я нічого не знаю про плани керівництва", – заявив Брюс у коментарі Sky Sports.

Відзначимо, що Ньюкасл не здобув жодної перемоги у стартових 7 турах АПЛ та розташувався у зоні вильоту.