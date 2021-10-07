Відомо, скільки глядачів відвідають матч Фінляндія - Україна

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#Україна, #Фінляндія

Джерело - sport.ua.

На матч Фінляндія - Україна, який 9 жовтня відбудеться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі, продано вже 27700 квитків.

Про це повідомляє пресслужба футбольної асоціації Фінляндії.

27700 квитків становить практично повну квоту у 29 тисяч, дозволену для реалізації владою, з урахуванням коронавірусних обмежень.

Тільки сьогодні, 7 жовтня, коли відкрився вільний продаж квитків, їх було реалізовано майже 12 тисяч.

Збірну України на гостьовому секторі в Гельсінкі зможуть підтримати до тисячі фанатів.

Раніше, стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Фінляндією.

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