Кополовець дав пораду Леоненку: Візьми команду і покажи нам, лохам, результат

Колишній директор Миная Михайло Кополовець не вважає колишнього нападника Динамо та збірної України Віктора Леоненка експертом.

Про це заявив сам ексгравець.

"За що на мене наїхав Леоненко? Коли людина в прямому ефірі називає моє прізвище і каже, що "такого, як Мишу, не можна підпускати до стадіону", я тоді, звичайно, відповім.

Ти там говориш, всіх лаєш, кричиш, що там чайники і деревинки... То у мене до тебе одне тільки питання - якщо ти такий сильний експерт, а ми лохи тут, то візьми команду: Минай, Зорю, Інгулець, Динамо... Будь-яку візьми. І покажи нам, лохам, результат. П****ти з боку дуже легко.

Я - людина, яка прийшла в Минай в якості футболіста. Потім став спортивним директором. Я за п'ять років допоміг команді вийти у Прем'єр-лігу. Це реальний результат. І коли мені телефонують люди, мовляв, він тебе там раз, другий, третій... Я навіть не дивився це відео. Не вважаю його експертом. Десять років сидіти і одне й те саме говорити, ображати людей... Ну, звичайно, можна", - сказав Кополовець.