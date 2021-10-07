Шахтар запропонує Матвієнку новий контракт

Джерело - Команда №1.
Гравець збірної України та Шахтаря Микола Матвієнко, яким цікавляться європейські клуби, не поспішає залишати донецьку команду.
Про це заявив сам футболіст.
"Мрія кожного футболіста грати в ТОП-чемпіонаті, і я не виняток.
Деякі варіанти були, але поки я повністю зосереджений на грі за свій рідний клуб, у мене була розмова з Дарійо Срною, який теж сказав, що Шахтар на мене розраховує і незабаром запропонує новий контракт", - зазначив Матвієнко.
У поточному сезоні Матвієнко провів сім ігор за донецький клуб в УПЛ, в яких відзначився однією гольовою передачею.
Раніше, Фонсека хотів переманити гравця Шахтаря у Рому.