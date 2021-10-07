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Шахтар запропонує Матвієнку новий контракт

Сьогодні 22:25 174 0
Гравець замислюється про майбутнє в донецькому клубі
Шахтар запропонує Матвієнку новий контракт
#Матвієнко, #Шахтар

Джерело - Команда №1.

Гравець збірної України та Шахтаря Микола Матвієнко, яким цікавляться європейські клуби, не поспішає залишати донецьку команду.

Про це заявив сам футболіст.

"Мрія кожного футболіста грати в ТОП-чемпіонаті, і я не виняток.

Деякі варіанти були, але поки я повністю зосереджений на грі за свій рідний клуб, у мене була розмова з Дарійо Срною, який теж сказав, що Шахтар на мене розраховує і незабаром запропонує новий контракт", - зазначив Матвієнко.

У поточному сезоні Матвієнко провів сім ігор за донецький клуб в УПЛ, в яких відзначився однією гольовою передачею.

Раніше, Фонсека хотів переманити гравця Шахтаря у Рому.

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