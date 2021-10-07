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Кополовець - про невиклик Маліновського: Не впевнений, що Петраков сам приймав рішення

Сьогодні 18:09 480 0
Експерт вважає, що Маліновського потрібно повернути в команду
Кополовець - про невиклик Маліновського: Не впевнений, що Петраков сам приймав рішення
#Петраков, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Колишній директор Миная Михайло Кополовець не розуміє, чому тренер збірної України Олександр Петраков так легко відмовився від хавбека Руслана Маліновського.

Про це заявив сам ексгравець.

"Складна для мене ситуація. Добре ставлюся до Петракова, але те, що він зробив з Маліною - взагалі не зрозуміло. Ось ти програєш пару матчів. Ти розумієш, який тиск тоді буде на тебе? Я вважаю, що в збірній не так багато класних футболістів, щоб його не викликати. Ти повинен спілкуватися з гравцем. Поговори з ним, мовляв, Маліна, я на тебе розраховую. А не так, що не хочеш - пішов геть.

Так, Маліновському не йде в збірній. Згоден, що в збірній не йде, і на Євро ми бачили це. Але не можна людину такого рівня, яка доводить в Італії, не викликати. І не потрібно виносити все це на загальний огляд. Ти думаєш, що у Шевченка не було конфліктів? Були, але ми про них не чули, він їх там гасив.

"Не впевнений, що Петраков сам приймав рішення. Вирішувалося з федерацією. Проблема в тому, що ти влаштував скандал. Ти - виконуючий обов'язки. Завтра тебе прибрали, а Маліновський після тебе буде. Це помилка тренера", - сказав Кополовець.

Раніше, Петраков на останній пресконференції відмовився обговорювати питання Маліновського.

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