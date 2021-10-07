К'єза: Я ніколи не бачив такої безглуздої жовтої картки

Російський рефері Сергій Карасьов незаслужено вилучив капітана збірної Італії його Леонардо Бонуччі у півфіналі Ліги націй з Іспанією.

Збірна Іспанії перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй

Так вважає форвард італійців Федеріко К'єза.

"Я вважаю, що арбітр був дуже суворий з Бонуччі, тому що я ніколи не бачив на міжнародному рівні такої безглуздої жовтої картки за незгоду з рішенням судді. Я вважаю, що перша жовта Бонуччі - це помилка. Леонардо - капітан команди, він має право отримати більше інформації від арбітра", - сказав К'єза після поразки від Іспанії з рахунком 1:2.