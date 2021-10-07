Клуб Ла-Ліги підписав нового головного тренера

Джерело - Чемпiон.

Хав'єр Перейра офіційно призначений головним тренером Леванте.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з іспанським фахівцем укладений до завершення сезону з можливістю продовження ще на два роки, якщо валенсійці не втратять прописку у Ла-Лізі. Останнім клубом Перейри був китайський Хенань Суншань Лунмень, який керманич покинув заради роботи на батьківщині. Також у Перейри є досвід роботи асистентом головного тренера у Альбасете, Вотфорді, Фулгемі (де він також працював на посаді спортивного директора) та інших клубах.

Після 8-ми турів Ла Ліги Леванте розташувався на 18-й сходинці турнірної таблиці.