Названо найкращого гравця півфіналу Ліги націй Італія - Іспанія

Джерело - Чемпiон.
Вінгер збірної Іспанії Ферран Торрес визнаний найкращим гравцем півфінального матчу Ліги націй Італія – Іспанія (1:2).
Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА
21-річний футболіст Манчестер Сіті забив два голи в ворота італійської збірної і приніс своїй команді путівку в фінал.
Тепер в активі Торреса 12 голів і одна гольова передача в 21 матчі в складі Фурії Рохи.
Збірна Італії програла вперше з вересня 2018 року
Другий фіналіст Ліги націй визначиться в четвер, 7 жовтня коли зустрінуться збірні Франції та Бельгії. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.
Фінал другого в історії розіграшу Ліги націй відбудеться 10 жовтня на Сан-Сіро.