Названо найкращого гравця півфіналу Ліги націй Італія - Іспанія

Джерело - Чемпiон.

Вінгер збірної Іспанії Ферран Торрес визнаний найкращим гравцем півфінального матчу Ліги націй Італія – ​​Іспанія (1:2).

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА

21-річний футболіст Манчестер Сіті забив два голи в ворота італійської збірної і приніс своїй команді путівку в фінал.

Тепер в активі Торреса 12 голів і одна гольова передача в 21 матчі в складі Фурії Рохи.

Збірна Італії програла вперше з вересня 2018 року

Другий фіналіст Ліги націй визначиться в четвер, 7 жовтня коли зустрінуться збірні Франції та Бельгії. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

Фінал другого в історії розіграшу Ліги націй відбудеться 10 жовтня на Сан-Сіро.