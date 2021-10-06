Федецький: Це бачення Петракова. Маліновський не повинен так вести

Наставник збірної України Олександр Петраков в своєму праві не викликати в команду Руслана Маліновського.

Про це заявив колишній гравець збірної України Артем Федецький.

"По ігрових моментах питань бути не може. Руслан - один з найяскравіших футболістів Серії А. Однак того, що сталося перед матчем з Чехією, за словами Петракова, бути не повинно. Гравець не повинен себе так вести, коли залишається ще один товариський матч. Так, він не отримував достатньої кількості ігрового часу в офіційних поєдинках, як йому хотілося б. Але таке бачення тренера.

Руслан, як професіонал, повинен це сприймати. Ставити ультиматум і диктувати свої умови головному тренеру збірної України - апріорі неправильно", - сказав Федецький.